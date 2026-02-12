Более 80% зарегистрированных в Грузии машин старше 10 лет

К концу 2025 года в Грузии было зарегистрировано 1 914 908 автомобилей, что на 6,9% больше, чем годом ранее. За год в стране поставили на учет 124 321 машину.



По данным Национальной службы статистики «Сакстат», подавляющее большинство автомобилей в стране старше 10 лет (80,4%). Еще 13,8% машин – в возрасте от 5 до 10 лет, 3,2% – от 2 до 5 лет, и только 2% – младше двух лет.



Распределение автомобилей по возрасту на конец 2025 года:

• более 10 лет – 1 541 196;

• 5-10 лет – 265 041;

• 2-5 лет – 61 335;

• до 2 лет – 39 995;

• без данных – 7 341.



Большинство зарегистрированных машин работают на бензине (796 250). Дизельных авто в стране 373 633, гибридных – 188 899, бензиново-газовых – 187 016, электромобилей – 15 581, газовых – 2 053. Остальные 351 476 автомобилей имеют смешанные или неизвестные типы топлива.



По типу кузова лидируют седаны (623 880), хэтчбеки (352 119) и внедорожники (345 326). Среди остальных категорий – грузовики (145 327), специализированные машины (108 729), универсалы (105 843), фургоны (83 426), минивэны (64 127), комби/хэтчбеки (24 159), автобусы (23 826) и купе (23 017).



В настоящее время в Грузии запрещен ввоз и регистрация автомобилей, выпущенных до 2013 года, за исключением машин для реэкспорта или транзита без права регистрации. Власти планируют усилить ограничения, запретив ввоз авто старше шести лет (выпуск старше 2020 года). В правительстве считают, что ограничения помогут улучшить экологическую ситуацию и повысить безопасность на дорогах.





