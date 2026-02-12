Махашвили: Это называлось Хельсинкская комиссия, однако то, что увидело общество, не было ни Хельсинки, ни комиссия

12.02.2026 16:28





«Это называлось Хельсинкской комиссией, однако то, что увидело общество, не было ни Хельсинки, ни комиссией - это было собрание стажёров, которые жаловались друг другу на разные темы, практически, на свои проблемы», - так вчерашний брифинг Хельсинкской комиссии в беседе с журналистами прокомментировал председатель комитета парламента Грузии по европейской интеграции Леван Махашвили.



По его оценке, заявления, сделанные на брифинге, представляли собой публичные жалобы в прямом эфире на собственные проблемы.



«Это называлось Хельсинкской комиссией, однако то, что увидело общество, не было ни Хельсинки, ни комиссией - это было собрание стажёров, которые жаловались друг другу на разные темы, практически, на свои проблемы. Что касается заявлений, это была демонстрация в прямом эфире собственных претензий и жалоб. Именно поэтому и в силу подобных решений власти Грузии принимают те решения, которые принимают - чтобы защитить страну от подобного рода незаконного вмешательства», - заявил Леван Махашвили.



Кроме того, Леван Махашвили прокомментировал заявления президента Хорватии, сделанные на совместном брифинге с Михаилом Кавелашвили, отметив, что «это голос Европы и европейских граждан».



«В то время как Грузия ежедневно отражает несправедливые атаки и критику со стороны брюссельских бюрократов, именно это и есть голос Европы и европейских граждан. Это европейские интересы, которые озвучил президент Хорватии. Именно эту абсурдную разницу мы и наблюдаем, когда брюссельская бюрократия полностью оторвана от европейских интересов, тогда как у европейцев и большинства государств - членов Европы абсолютно иная позиция по отношению к Грузии. Хорошо, что сегодня в таком формате население Грузии увидело, где на самом деле Европа, что такое европейский голос и интересы в отношении Грузии», - заявил Махашвили.





