Ректор Государственного университета Ильи: Лицам, принимающим решения, обязательно придется ответить перед университетским сообществом – И не только сейчас!
12.02.2026 16:26
Ректор Государственного университета Ильи Нино Доборджгинидзе отреагировала на сегодняшние заявления министра образования Гиви Миканадзе о реформе системы высшего образования и заявила, что лицам, принимающим решения, обязательно придётся отчитаться перед обществом.
«Разрушение высшего образования, ликвидация наиболее успешных по международным рейтингам отраслей, подмена экономики знаний обеспечением бизнеса дешёвой обслуживающей рабочей силой и продажа высвобожденных зданий - всё это было решено без привлечения экспертов в сфере образования.
Лицам, принимающим решения, обязательно придётся ответить перед университетским сообществом — и не только сейчас!
P.S. Советы собираются сейчас», — написала в социальной сети Нино Доборджгинидзе.
