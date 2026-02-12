Кавелашвили раскритиковал ЕС за «агрессивную риторику» и «манипуляции» с членством Грузии

12.02.2026 15:11





Европейские бюрократы используют политику расширения ЕС в качестве инструмента манипуляции против Грузии. Об этом грузинский президент Михаил Кавелашвили заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой Зораном Милановичем в Тбилиси.



«Политика расширения ЕС не должна быть инструментом манипуляции, к чему зачастую прибегают европейские бюрократы, и мы стараемся быть искренними в этом вопросе. Нашему обществу мы всегда предоставляем информацию о том, что исходя из наших национальных интересов, мы всегда готовы продолжать отношения на любом уровне, независимо от того, с каким отношением к этому относятся европейские бюрократы», – сказал Кавелашвили.



Он выразил уверенность в том, что «существующие разногласия между позициями Грузии и ЕС возможно преодолеть конструктивным и активным диалогом». Однако, как отметил Кавелашвили, «для этого, вероятно, потребуется приложить дополнительные усилия».



«К счастью, в ЕС есть страны, которые не закрывают глаза на несправедливые подходы, объективно оценивают прогресс Грузии и вместо агрессивной риторики евробюрократов выбирают диалог и дипломатию. Только таким образом возможно сохранить настоящие европейские ценности», – продолжил грузинский президент, чествуя своего хорватского коллегу.



Миланович – антиглобалист, известный резкими высказываниями в адрес ЕС и НАТО. Президент Хорватии с преимущественно церемониальными полномочиями, он является одним из немногих европейских лидеров, близких к «Грузинской мечте». До сих пор венгерский премьер Виктор Орбан был единственным главой страны-члена ЕС, которые посетили Тбилиси за последние два года.



Отношения между Тбилиси и Брюсселем резко ухудшились после принятия весной 2024 года закона об иноагентах, вызвавшего массовые протесты в стране. Вскоре ЕС приостановил процесс рассмотрения заявки Грузии на членство, заморозил финансовую помощь правительству и прекратил контакты на высшем уровне. Европарламент не признал результаты парламентских выборов 2024 года, на которых победила «Грузинская мечта».



28 ноября Кобахидзе объявил, что вопрос о переговорах по членству в ЕС снимается с повестки до 2028 года, что вновь спровоцировало масштабные протесты.





