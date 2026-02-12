Миканадзе: В текущем году контингент для зачисления в государственные университеты вырастет

12.02.2026 15:10





В текущем году контингент для зачисления в государственные университеты вырастет, приблизительно, на 2 000 и составит 21 300 человек – К этому добавится еще около 10 000 студентов, которые будут приняты на профессиональные программы, которые также будут получать образование совершенно бесплатно, - указанное заявление на брифинге сделал министра образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.



«Зачисление дополнительного числа студентов на установленные квоты может быть осуществлено в том случае, если по результатам Единых национальных экзаменов на последнее место выйдут 2 или более человека, набравшие одинаковое количество баллов, или, если лица, проживающие на временно оккупированных территориях Грузии, без сдачи ЕНЭ подадут заявку на соответствующую программу государственного университета. В результате указанных изменений Тбилисскому государственному университету будет возвращен статус матери-университета», - заявил Миканадзе.





