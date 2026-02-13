В Госдепартаменте США обозначили условия для укрепления отношений с Грузией

Госдепартамент США обсуждает шаги, которые власти Грузии должны предпринять для укрепления отношений между Тбилиси и Вашингтоном. Об этом говорится в комментарии ведомства изданию Netgazeti.



«Мы продолжим сотрудничество с правительством Грузии по вопросам, влияющим на наши двусторонние отношения и политическую ситуацию в стране. Мы также обсудим конкретные шаги, которые правительство Грузии может предпринять, чтобы продемонстрировать свою серьезную приверженность укреплению и развитию отношений между нашими странами», – говорится в ответе Госдепа.



Журналисты спрашивали о перспективах сотрудничества с учетом нынешних грузино-иранских отношений и более широкого регионального контекста. В Вашингтоне подчеркнули, что «стремятся к конструктивным отношениям» с Грузией. Кроме того, в Госдепе отметили, что страна может «извлечь огромную выгоду» из мирного соглашения между Армения и Азербайджан, достигнутого при посредничестве президента Дональда Трампа.



Стратегическое партнерство между США и Грузией остается замороженным второй год, соответствующее решение приняла администрация президента Джо Байдена. При этом представители правящей партии Грузинская мечта, часть которых находится под американскими санкциями, рассчитывают, что команда Трампа пересмотрит эту политику.





