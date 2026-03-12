Никол Пашинян: В Европарламенте я выразил свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся между Грузией и ЕС

С грузинской стороны не было никаких просьб или призывов, — заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян. Отвечая на вопрос, была ли со стороны Грузии просьба во время его выступления в Европейский парламент заявить, что «одним из самых больших препятствий на пути интеграции Армении в Европейский союз является заморозка политического диалога между ЕС и Грузией», Пашинян отметил, что «со стороны Грузии никаких просьб или призывов не было».



«Однако, с другой стороны, у нас есть общая повестка, над которой мы работаем. С трибуны Европарламента я выразил свою обеспокоенность, поскольку мы действительно обеспокоены ситуацией в отношениях между Европейским союзом и Грузией. Это нас беспокоит», — заявил Пашинян.



Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в Европарламенте.



«Грузия для нас - это путь к Европейскому союзу, и мы приняли закон о начале процесса вступления Республики Армении в ЕС после того, как Грузия получила статус кандидата в члены ЕС. Это сделало перспективу вступления Армении в ЕС более осязаемой, и наше ожидание и просьба заключаются в том, чтобы между ЕС и Грузией развивался конструктивный процесс. Это так же важно для Армении, как и для Грузии», - отметил премьер-министр Армении.





