|
|
|
Никол Пашинян: В Европарламенте я выразил свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся между Грузией и ЕС
12.03.2026 17:55
С грузинской стороны не было никаких просьб или призывов, — заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян. Отвечая на вопрос, была ли со стороны Грузии просьба во время его выступления в Европейский парламент заявить, что «одним из самых больших препятствий на пути интеграции Армении в Европейский союз является заморозка политического диалога между ЕС и Грузией», Пашинян отметил, что «со стороны Грузии никаких просьб или призывов не было».
«Однако, с другой стороны, у нас есть общая повестка, над которой мы работаем. С трибуны Европарламента я выразил свою обеспокоенность, поскольку мы действительно обеспокоены ситуацией в отношениях между Европейским союзом и Грузией. Это нас беспокоит», — заявил Пашинян.
Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в Европарламенте.
«Грузия для нас - это путь к Европейскому союзу, и мы приняли закон о начале процесса вступления Республики Армении в ЕС после того, как Грузия получила статус кандидата в члены ЕС. Это сделало перспективу вступления Армении в ЕС более осязаемой, и наше ожидание и просьба заключаются в том, чтобы между ЕС и Грузией развивался конструктивный процесс. Это так же важно для Армении, как и для Грузии», - отметил премьер-министр Армении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна