В Грузии запретят пластмассовую тару для напитков объемом меньше 20 литров

12.03.2026 19:16





На сегодняшнем заседании правительства Грузии было принято постановление «О запрете производства, импорта и размещения на рынке определённой продукции из пластмассы, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами», которое предусматривает поэтапный запрет на производство напитков в пластиковых бутылках (за исключением производства на экспорт), их импорта и размещения на рынке. Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.



По информации Администрации, с 1 июля 2026 года будет запрещено подавать напитки в пластиковых бутылках потребителям на объектах общественного питания, а с 1 февраля 2027 года - производство (за исключением производства на экспорт), импорт и размещение на рынке напитков в пластиковых бутылках.



«Постановление также предусматривает исключения. В частности, запрет не будет распространяться на питьевую воду объёмом 3 литра и более, а также на напитки объёмом 20 литров и более (безалкогольные и алкогольные, прохладительные и другие).



Исключение также распространяется на производство и поставку питьевой воды для нужд Министерство внутренних дел Грузии, а также для Сил обороны Грузии и военнослужащих.



Принятие постановления обусловлено следующими обстоятельствами: пластиковые изделия, в том числе продукция из пластика, предназначенная для контакта с пищевыми продуктами, оказывают значительное влияние на окружающую среду и природные экосистемы. Процесс их разложения продолжается сотни лет, в результате чего пластик накапливается в почве, водоёмах и морях, наносит ущерб санитарным системам и снижает плодородие почвы, что в конечном итоге приводит к сокращению биоразнообразия и нарушению экологического баланса.



В стране было проведено несколько исследований по диагностике загрязнения пластиком. По их результатам установлено, что около 88% отходов, обнаруженных в реках, составляет пластик, причём наибольшая часть приходится на одноразовые пластиковые изделия. Среди них доля пластиковых бутылок составляет примерно 41 %», — говорится в информации.





