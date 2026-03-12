Европарламент принял резолюцию по Грузии

Европарламент принял резолюцию по Грузии под названием «О деле Элене Хоштария и политических заключённых режима «Грузинской мечты»». Резолюцию поддержали 438 депутатов, 37 проголосовали против, 81 европарламентарий воздержался.



Как отмечается в резолюции, Европарламент «решительно осуждает политически мотивированное задержание Элене Хоштария и всех других лиц, которые стали мишенью из-за выражения свободы слова, свободы собраний или участия в мирных протестах. Также осуждается систематическое уголовное преследование политических оппонентов, журналистов и активистов со стороны режима «Грузинской мечты»».



Кроме того, документ «осуждает, согласно полученным сообщениям, унижающее достоинство и бесчеловечное обращение, применённое к Хоштария во время её задержания». Европарламент требует её «немедленного и безусловного освобождения, а также освобождения всех других лиц, задержанных по политически мотивированным причинам», и призывает «немедленно снять политически мотивированные обвинения против них».



Также выражается глубокая обеспокоенность продолжительным заключением бывшего президента Михаила Саакашвили и ухудшением состояния его здоровья. В документе говорится, что он «уже более четырёх лет фактически является политическим заложником олигарха Бидзины Иванишвили».



В резолюции Европарламент требует «независимого и прозрачного расследования обвинений в ненадлежащем обращении с задержанными и злоупотреблении национальным законодательством».



Также Европарламент призывает «провести независимое и прозрачное расследование достоверных сообщений о применении химических средств против демонстрантов». В документе выражается «глубокая обеспокоенность растущим политическим, экономическим и силовым влиянием Россия, Китай и Иран в Грузии, что подтверждается многочисленными исследованиями». Кроме того, выражается обеспокоенность началом расследований против авторов таких исследований — в частности, против автора исследования Института Хадсона Георгия Канделаки и Тинатин Хидашели. Европарламент призывает власти Грузии восстановить свободу выражения мнений, академическую свободу и право на независимые исследования.



Согласно резолюции, Европарламент «решительно осуждает продолжительное принятие ограничительного законодательства, направленного на подавление фундаментальных свобод, политической активности, гражданских протестов и инакомыслия». В документе содержится призыв к властям Грузии отменить эти законы, прекратить использование предварительного заключения в целях политических репрессий и обеспечить независимость судебной системы и надлежащий судебный процесс. Отмечается, что наличие политических заключённых несовместимо с обязательствами, взятыми Грузией по Соглашению об ассоциации с ЕС.



В документе также говорится, что Европарламент «вновь подтверждает свою твёрдую поддержку грузинского народа и его демократического европейского будущего» и призывает Еврокомиссию и государства-члены ЕС поддержать и обеспечить защиту грузинских активистов, журналистов и представителей оппозиции, находящихся под угрозой.



Кроме того, Европарламент призывает ЕС и государства-члены «ввести целевые санкции, включая визовые запреты в рамках ЕС, в отношении представителей режима и лиц, которые содействуют политически мотивированным арестам, преследованию и насилию против демократической оппозиции, диссидентов, демонстрантов и журналистов».



Также европарламентарии отмечают, что «наличие политических заключённых несовместимо с обязательствами по Соглашению об ассоциации между ЕС и Грузией». В документе упоминается, что в декабре 2025 года Европарламент присудил премию им. Сахарова грузинской журналистке Мзии Амаглобели, которая в настоящее время находится в заключении в Грузии.







