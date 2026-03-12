Печать школьных учебников обойдется государству в 13,4 миллиона лари в этом году

Государству потребуется потратить 13,4 миллиона лари на печать учебников для разных классов в этом году. Агентство по закупкам уже объявило два соответствующих тендера. В частности, согласно одному тендеру, планируется закупить учебники для разных классов (учебники и вспомогательные учебные материалы) на сумму 7,4 млн лари, а по второму тендеру — тетради для учебников на 5,9 млн лари.



Согласно тендерной документации, всего планируется напечатать 1 740 200 учебников для разных классов и предметов и 2 249 919 тетрадей.



В обоих тендерах прием предложений начнется 18 марта и закончится 19 марта.



После печати поставщик обязан поэтапно доставлять учебники и тетради в учебно-методические центры и государственные школы Тбилиси с 20 июня 2026 года по 1 августа 2026 года.



Согласно поправкам к Закону об общем образовании, внесенным в прошлом месяце, Министерство образования создаст учебники по всем предметам и классам, которые будут одинаковыми для всех и будут бесплатно предоставляться школам для временного использования. Однако, как заявил министр образования, этот процесс будет завершен к 2028 году. Тендер этого года предусматривает печать учебников, написанных различными издательствами, и их бесплатную доставку учащимся государственных школ.



Стоит отметить, что государство ежегодно, начиная с 2013 года, обеспечивает учащихся государственных школ учебниками по всем предметам. Это решение было первоначально принято тогдашним министром образования Георгием Маргвелашвили, и в качестве причины было указано облегчение финансового бремени для семей учащихся.





