|
|
|
Важно было достичь цели улучшения качества воздуха, а также учесть интересы частного сектора - министр
12.03.2026 18:00
Важно было, с одной стороны, достичь цели улучшения качества воздуха, а, с другой, учесть интересы частного сектора, - заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили, комментируя решение правительства Грузии о введении тарифа на растаможку в размере 4,5 лари за 1 см3 вместо запрета на ввоз автомобилей старше шести лет.
По его словам, решение было принято исходя из наилучших интересов граждан.
«Исходя из наилучших интересов наших граждан, была учтена их просьба, и именно это стало мотивом для принятия такого решения: с одной стороны, повышение тарифа станет сдерживающим фактором для импорта старых автомобилей, а с другой - ограничения в этом направлении приведут к улучшению качества воздуха, что является одним из важных приоритетов в сфере охраны окружающей среды», - отметил Сонгулашвили.
Указанную информацию распространяет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна