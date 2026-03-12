Важно было достичь цели улучшения качества воздуха, а также учесть интересы частного сектора - министр

Важно было, с одной стороны, достичь цели улучшения качества воздуха, а, с другой, учесть интересы частного сектора, - заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили, комментируя решение правительства Грузии о введении тарифа на растаможку в размере 4,5 лари за 1 см3 вместо запрета на ввоз автомобилей старше шести лет.



По его словам, решение было принято исходя из наилучших интересов граждан.



«Исходя из наилучших интересов наших граждан, была учтена их просьба, и именно это стало мотивом для принятия такого решения: с одной стороны, повышение тарифа станет сдерживающим фактором для импорта старых автомобилей, а с другой - ограничения в этом направлении приведут к улучшению качества воздуха, что является одним из важных приоритетов в сфере охраны окружающей среды», - отметил Сонгулашвили.



Указанную информацию распространяет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.





