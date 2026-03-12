Судья Тетрицкаройского суда подал жалобу на проправительственный телеканал Imedi

12.03.2026 16:32





Судья Владимер Хучуа из Тетрицкаройского суда подал жалобу на проправительственный телеканал Imedi и ведущих передачи «Хроника» — Хатию Кватадзе, Левана Джавахишвили и журналистку Мариам Картвелишвили.



Причина: в выпуске 16 февраля 2026 года, по мнению судьи, они распространили множество неточной информации о нём.



Хучуа заявляет, что в последние месяцы против него идёт организованная кампания:

"Известно, что в течение нескольких месяцев в мой адрес в грубой форме ведется организованная кампания обвинений в соучастии в преступлении, дискредитации, клевете и оскорблениях. Вышеупомянутая кампания уже приобрела такой перманентный характер, что воздержание от ответной реакции с моей стороны может быть воспринято обществом как безразличие к фундаментальным правам и верховенству закона".



Напомним, Судья Владимер Хучуа с июня 2021 года является магистратом Тетрицкаройского районного суда в муниципалитете Цалка. Это единственный судья, который после парламентских выборов 2024 года удовлетворил иск о признании избирательных участков недействительными. Дело касалось просочившихся отметок в бюллетенях и нарушения тайны голосования.



Кроме того, судья Владимер Хучуа, единственный, кто пытался оспорить в Конституционном суде Грузии нормы КоАП (ст. 166 и 173), внесённые в 2025 году. Эти изменения предусматривали, что при повторном нарушении административного законодательства судья обязан назначать только арест, если штраф за первое нарушение не был оплачен, и не менее половины максимального срока.



Хучуа заявлял, что такая норма нарушает конституционные принципы: запрет чрезмерного наказания, равенство перед законом и защиту личной свободы граждан.



Однако Конституционный суд отказался принимать его представления к рассмотрению по существу. Суд пояснил, что представления судьи могут касаться только норм, которые он применяет в конкретных делах. В данном случае спорная норма относилась не к первичному, а к повторному нарушению, и Хучуа не применял её к конкретным делам, поэтому представления не соответствовали требованиям закона.



Конституционный суд подчеркнул, что механизм конституционного представления не предназначен для общих или абстрактных жалоб на закон, а только для случаев, когда конкретный закон применялся судьёй в деле. Использование представления иначе могло бы необоснованно приостанавливать судебные процессы и мешать гражданам вовремя защищать свои права.



В итоге представления №1923, №1929 и №1931 не были рассмотрены по существу, поскольку они не удовлетворяли требованиям обоснованности.



Сам Хучуа заявил, что конституционные представления для него — это акт верности Конституции, правам человека и судебной присяге, и он намерен продолжать справедливое и независимое судопроизводство на основе закона.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





