Нацбанк Грузии оштрафовал популярный у экспатов Credo Bank за нарушения финмониторинга

Национальный банк Грузии оштрафовал популярный у экспатов Credo Bank на 60 тыс. лари (около $22 тыс.) за нарушения требований финансового мониторинга. Об этом говорится в решении регулятора, опубликованном сегодня.



Согласно сообщению, в ходе проверки банк дважды представил некорректную информацию или документацию. Кроме того, по шести клиентам не был проведен надлежащий мониторинг деловых отношений и не изучено происхождение операций и средств. Еще в двух случаях банк не обновил клиентские данные в соответствии с уровнем риска, а по одному клиенту не присвоил риск с учетом внутренних процедур. Отдельно регулятор зафиксировал нарушение требований законодательства при работе с политически значимым лицом.



Помимо банка, НБГ также оштрафовал шесть пунктов обмена валюты. Общая сумма штрафов для них составила более 265 тыс. лари (около $100 тыс.). Нарушения связаны, в частности, с оказанием услуг без идентификации клиентов, непроверкой происхождения средств, отсутствием отчетности по операциям и несоблюдением требований закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.



Наиболее крупный штраф – 145 тыс. лари ($53,6 тыс.) – получил обменный пункт Cash Point. Как уточняет регулятор, 127 тыс. лари из этой суммы связаны со 127 случаями обслуживания клиентов без проведения идентификации или верификации. Также оштрафованы обменники Exinvesti, Grand Moneta Georgia и несколько индивидуальных предпринимателей.



Credo считается одним из наиболее лояльных к иностранцам банков в Грузии. После начала войны в Украине, когда западные страны ужесточили ограничения на банковские услуги для граждан и компаний из РФ, многие россияне без существенных препятствий открывали в нем счета и оформляли банковские карты.



Банк также пользовался популярностью у иностранцев благодаря возможности без дополнительной комиссии обналичивать валюту, полученную через международные денежные переводы.



