Иностранцы купили 52% недвижимости в Батуми в 2025 году – исследование Galt & Taggart

В 2025 году 52% недвижимости в Батуми приобрели иностранные граждане, 48% пришлось на граждан Грузии. Об этом говорится в исследовании инвестиционного банка Galt & Taggart, который занимается анализом экономических секторов в Грузии. В январе 2026 года был проведён систематический опрос застройщиков, охвативший более 30 строящихся жилых проектов в Батуми (примерно 40% от общего объёма первичного рынка).



В частности, в 2025 году в продажах недвижимости в Батуми:



48% пришлось на граждан Грузии;

по 13% - на граждан Израиля и других стран Европы;

11% - на граждан Украины, России и Беларуси;

по 3% - на граждан Турции и стран Центральной Азии.



«В 2025 году на рынке жилой недвижимости Батуми продажи восстановились после снижения, зафиксированного в 2024 году», — говорится в обзоре рынка недвижимости Батуми. По оценке авторов исследования, этому способствовали начало продаж новых крупномасштабных проектов в 2025 году, а также рост активности на вторичном рынке из-за увеличения жилищного фонда.



Напомним, ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние годы около 60 000 квартир было продано иностранцам, и на этом основании лишь около 5 000 иностранцев получили в Грузии вид на жительство.



Он также ответил на обвинения оппозиции и ряда экспертов по поводу проекта Eagle Hills. Кобахидзе утверждает, что на предварительном этапе проекта уже продано 257 квартир, из которых 147 купили граждане Грузии, а из арабских стран — лишь восемь.



«Как провалилась кампания об «арабизации», так же провалится и кампания о том, что эта инвестиция якобы является нереальной», — сказал он.





