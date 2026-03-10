Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Аудит выявил серьёзные проблемы в управлении муниципальной недвижимостью в Грузии


10.03.2026   13:19


Государственный аудит указывает на неэффективное управление муниципальной недвижимостью и ряд системных проблем. В отчёте рассмотрен период с 2022 года по 1 июля 2024 года.

Долги по аренде

По данным аудита, на 1 июля 2024 года сумма неуплаченной арендной платы и штрафов в муниципалитетах достигла 742 600 лари. При этом в некоторых муниципалитетах штрафы за просрочку аренды вообще не начислялись, несмотря на нарушения условий договоров.

Отсутствие стратегии управления имуществом

Аудит установил, что у муниципалитетов нет разработанной стратегии управления собственностью. В результате решения принимаются без должного анализа и носят несистемный характер.

Также муниципалитеты:

• не изучают потребности населённых пунктов,

• не анализируют состояние инфраструктуры и услуг,

• не определяют количественные показатели развития.

Из-за этого деятельность по формированию муниципального имущества недостаточна для развития инфраструктуры и удовлетворения потребностей граждан.

Продажа имущества по инициативе покупателей

Аудит также обратил внимание на практику, когда инициаторами передачи муниципального имущества становятся сами заинтересованные покупатели.

В ходе проверки установлено, что муниципалитеты запросили у государства 104 объекта недвижимости для последующей передачи, и в 76 случаях инициатором процесса была заинтересованная сторона.

При этом муниципалитеты не проводят исследования, чтобы определить имущество, которое может быть интересно бизнесу и приносить доход.

Ограниченная конкуренция

Аудит также отметил недостаточную прозрачность процедур распоряжения имуществом.

В 57% случаев использовались методы, создающие ограниченную или неконкурентную среду, в том числе:

• прямое распоряжение имуществом,
• публичный аукцион вместо электронного.

При этом 80% объектов, переданных в пользование, были переданы в прямом порядке, что ограничивает конкуренцию и снижает возможность получения дополнительных доходов для муниципалитетов.

Проблемы с оценкой недвижимости

В отчёте также указано на проблемы с оценкой стоимости имущества.

Из 286 оценённых объектов в более чем 160 случаях отсутствуют данные об аналогах недвижимости, на основе которых определялась стоимость. В результате аудиторы не смогли подтвердить, соответствует ли оценка рыночной цене.

Недостаток информирования

Аудит подчёркивает, что муниципалитеты недостаточно информируют население и практически не проводят информационные встречи.

Кроме того:
• не изучается инвестиционный потенциал территорий,
• не выявляется муниципальная недвижимость, интересная для бизнеса,
• отсутствуют механизмы эффективной коммуникации с инвесторами.

В итоге, по оценке аудиторов, потенциал муниципальной недвижимости для экономического развития и привлечения инвестиций используется недостаточно.


