Аудит выявил серьёзные проблемы в управлении муниципальной недвижимостью в Грузии

Государственный аудит указывает на неэффективное управление муниципальной недвижимостью и ряд системных проблем. В отчёте рассмотрен период с 2022 года по 1 июля 2024 года.



Долги по аренде



По данным аудита, на 1 июля 2024 года сумма неуплаченной арендной платы и штрафов в муниципалитетах достигла 742 600 лари. При этом в некоторых муниципалитетах штрафы за просрочку аренды вообще не начислялись, несмотря на нарушения условий договоров.



Отсутствие стратегии управления имуществом



Аудит установил, что у муниципалитетов нет разработанной стратегии управления собственностью. В результате решения принимаются без должного анализа и носят несистемный характер.



Также муниципалитеты:



• не изучают потребности населённых пунктов,



• не анализируют состояние инфраструктуры и услуг,



• не определяют количественные показатели развития.



Из-за этого деятельность по формированию муниципального имущества недостаточна для развития инфраструктуры и удовлетворения потребностей граждан.



Продажа имущества по инициативе покупателей



Аудит также обратил внимание на практику, когда инициаторами передачи муниципального имущества становятся сами заинтересованные покупатели.



В ходе проверки установлено, что муниципалитеты запросили у государства 104 объекта недвижимости для последующей передачи, и в 76 случаях инициатором процесса была заинтересованная сторона.



При этом муниципалитеты не проводят исследования, чтобы определить имущество, которое может быть интересно бизнесу и приносить доход.



Ограниченная конкуренция



Аудит также отметил недостаточную прозрачность процедур распоряжения имуществом.



В 57% случаев использовались методы, создающие ограниченную или неконкурентную среду, в том числе:



• прямое распоряжение имуществом,

• публичный аукцион вместо электронного.



При этом 80% объектов, переданных в пользование, были переданы в прямом порядке, что ограничивает конкуренцию и снижает возможность получения дополнительных доходов для муниципалитетов.



Проблемы с оценкой недвижимости



В отчёте также указано на проблемы с оценкой стоимости имущества.



Из 286 оценённых объектов в более чем 160 случаях отсутствуют данные об аналогах недвижимости, на основе которых определялась стоимость. В результате аудиторы не смогли подтвердить, соответствует ли оценка рыночной цене.



Недостаток информирования



Аудит подчёркивает, что муниципалитеты недостаточно информируют население и практически не проводят информационные встречи.



Кроме того:

• не изучается инвестиционный потенциал территорий,

• не выявляется муниципальная недвижимость, интересная для бизнеса,

• отсутствуют механизмы эффективной коммуникации с инвесторами.



В итоге, по оценке аудиторов, потенциал муниципальной недвижимости для экономического развития и привлечения инвестиций используется недостаточно.





