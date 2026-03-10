Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минюст Грузии объявил льготный период для обновления данных компаний


10.03.2026   13:31


Министерство юстиции Грузии с 9 по 20 марта предлагает предпринимателям воспользоваться специальной льготой и привести регистрационные данные компаний в соответствие с законом за половину стоимости.

Изменения связаны с поправками в закон «О предпринимателях», согласно которым компании, зарегистрированные до 2022 года, обязаны обновить свои регистрационные выписки и привести данные в соответствие с новым законодательством. Это требование касается десятков тысяч юридических лиц.

В рамках акции предприниматели смогут заплатить 100 лари вместо 200, если воспользуются стандартным уставом, утверждённым приказом министра юстиции.

Срок приведения регистрационных данных в соответствие с законом истекает 1 апреля 2026 года.

Если предприниматель не обновит данные до этой даты, регистрация компании будет приостановлена, а выписки из Национального агентства публичного реестра выдаваться не будут.

На данный момент более 350 000 предприятий уже обновили свои регистрационные данные.

Кого касается требование

- Компаний, зарегистрированных до 1 января 2022 года, в том числе:

- общества с ограниченной ответственностью (ООО)

- акционерные общества

- общества с солидарной ответственностью

- командитные общества

- кооперативы

- филиалы иностранных компаний

Требование не распространяется на индивидуальных предпринимателей и некоммерческие юридические лица.

Где можно пройти регистрацию

- в любом Доме юстиции по всей стране

- в территориальных офисах Национального агентства публичного реестра

- через авторизованных лиц:
https://napr.gov.ge/ka/page/authorized-customers/authorized-persons-register

- дистанционно через портал государственных услуг:
https://my.gov.ge

Предпринимателям рекомендуется успеть обновить данные до 1 апреля, чтобы избежать приостановки регистрации компании.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна