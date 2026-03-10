Минюст Грузии объявил льготный период для обновления данных компаний

Министерство юстиции Грузии с 9 по 20 марта предлагает предпринимателям воспользоваться специальной льготой и привести регистрационные данные компаний в соответствие с законом за половину стоимости.



Изменения связаны с поправками в закон «О предпринимателях», согласно которым компании, зарегистрированные до 2022 года, обязаны обновить свои регистрационные выписки и привести данные в соответствие с новым законодательством. Это требование касается десятков тысяч юридических лиц.



В рамках акции предприниматели смогут заплатить 100 лари вместо 200, если воспользуются стандартным уставом, утверждённым приказом министра юстиции.



Срок приведения регистрационных данных в соответствие с законом истекает 1 апреля 2026 года.



Если предприниматель не обновит данные до этой даты, регистрация компании будет приостановлена, а выписки из Национального агентства публичного реестра выдаваться не будут.



На данный момент более 350 000 предприятий уже обновили свои регистрационные данные.



Кого касается требование



- Компаний, зарегистрированных до 1 января 2022 года, в том числе:



- общества с ограниченной ответственностью (ООО)



- акционерные общества



- общества с солидарной ответственностью



- командитные общества



- кооперативы



- филиалы иностранных компаний



Требование не распространяется на индивидуальных предпринимателей и некоммерческие юридические лица.



Где можно пройти регистрацию



- в любом Доме юстиции по всей стране



- в территориальных офисах Национального агентства публичного реестра



- через авторизованных лиц:

https://napr.gov.ge/ka/page/authorized-customers/authorized-persons-register



- дистанционно через портал государственных услуг:

https://my.gov.ge



Предпринимателям рекомендуется успеть обновить данные до 1 апреля, чтобы избежать приостановки регистрации компании.





