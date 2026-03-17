В Тбилиси состоялась седьмая сессия Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Грузия - Беларусь

17.03.2026 17:08





В Тбилиси состоялось седьмое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузия — Беларусь. С грузинской стороны комиссию возглавляла министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, с белорусской — заместитель премьер-министра Юрий Шулейко.



Выступая на заседании, Мариам Квривишвили отметила значение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, его текущую динамику и перспективы дальнейшего развития в различных секторах.



По словам министра, приоритетом правительства Грузии является развитие частного сектора.



«За последние годы правительство Грузии разработало различные механизмы для укрепления частного сектора и повышения его конкурентоспособности, и сегодня в стране создана соответствующая экосистема для полного цикла поддержки предпринимателей», — отметила Квривишвили.



Кроме того, по её оценке, благодаря взвешенной экономической политике Грузии удалось сохранить макроэкономическую стабильность, в результате чего экономика страны продемонстрировала впечатляющий рост.



Министр также заявила, что, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2026–2030 годах у Грузии будет самый высокий темп роста среди стран региона и Европы.



На заседании комиссии стороны обсудили широкий спектр вопросов экономического сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено увеличению объёма двусторонней торговли, а также достигнутому прогрессу в рамках комиссии по наращиванию экспорта грузинского вина и других алкогольных напитков на белорусский рынок.



Стороны также обсудили развитие сотрудничества в сферах транспорта, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других секторах. Отдельный акцент был сделан на взаимодействии в области гражданской авиации и туризма — в 2025 году пассажиропоток увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, а число посетителей выросло на 7%. По данным за 2025 год, Беларусь занимает 7-е место среди стран по количеству визитёров в Грузию.



В заседании комиссии с грузинской стороны приняли участие представители администрации правительства, министерств экономики и устойчивого развития, иностранных дел, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, образования, науки и молодёжи, инфраструктуры, по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, регионального развития, а также президент Торгово-промышленной палаты Грузии и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Беларусь.



По завершении заседания был подписан протокол седьмого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузия — Беларусь.



В рамках комиссии также состоялись двусторонние встречи между делегациями Грузии и Беларуси.





