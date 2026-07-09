Ильхам Алиев утвердил соглашение о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии

09.07.2026 19:10





Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о поставках электроэнергии в Грузию.



Алиев подписал указ, которым было утверждено «Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики и Грузии о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии», подписанное 18 мая 2026 года в Баку.



Согласно указу, после вступления соглашения в силу министерство энергетики Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений, а министерство иностранных дел Азербайджана должно направить правительству Грузии уведомление о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.







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