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Ильхам Алиев утвердил соглашение о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии


09.07.2026   19:10


Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о поставках электроэнергии в Грузию.

Алиев подписал указ, которым было утверждено «Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики и Грузии о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии», подписанное 18 мая 2026 года в Баку.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу министерство энергетики Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений, а министерство иностранных дел Азербайджана должно направить правительству Грузии уведомление о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.


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