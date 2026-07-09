С октября за неподтвержденные счета могут ограничить доступ к онлайн-сервисам

09.07.2026 19:41





С 1 октября 2026 года в Грузии начнут действовать новые правила для компаний и предпринимателей, зарегистрированных как плательщики НДС.



Если раньше налоговая лишь напоминала о необходимости подтвердить полученные счета-фактуры, то теперь за игнорирование этой процедуры могут последовать реальные ограничения.



Уже сейчас система работает в тестовом режиме. Предпринимателям приходят SMS-уведомления и сообщения в личном кабинете с напоминанием проверить и подтвердить выставленные счета.



Что изменится?



Если после окончания отчетного месяца до 5-го числа следующего месяца в личном кабинете останутся неподтвержденные счета-фактуры, налоговая автоматически ограничит доступ практически ко всем своим электронным сервисам.



При этом пользоваться можно будет только разделом, где находятся счета-фактуры. Остальные функции личного кабинета станут недоступны до тех пор, пока документы не будут подтверждены или отклонены.



Почему это вводят?



Когда покупатель долго не подтверждает счет-фактуру, продавец нередко не успевает вовремя включить ее в декларацию по НДС. В результате приходится подавать уточненные декларации, что создает лишнюю работу и для бизнеса, и для налоговой службы.



В ведомстве считают, что новые правила помогут избежать подобных ситуаций, ускорят оформление документов, сделают начисление и зачет НДС проще, а также сократят количество налоговых проверок.



Подтверждение счетов-фактур больше не будет формальностью. Если раньше о них можно было вспомнить позже, то теперь промедление может привести к временной блокировке доступа к электронным сервисам налоговой.





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