В Батуми полицейский, обвиняемый в разбое, подключился к суду дистанционно

09.07.2026 20:18





Полицейский Тариел Рижвадзе, обвиняемый в разбое, сегодня дистанционно участвовал в заседании городского суда Батуми.



На заседании 9 июля судья Нино Сахелашвили должна была заслушать свидетелей, однако выяснилось, что пять свидетелей, запланированных на сегодня, защита больше не считает спорными. Поэтому судья уже не может их допрашивать.



По версии прокуратуры, Рижвадзе, будучи сотрудником полиции, 23 февраля 2026 года ограбил один из сетевых магазинов в Батуми. Если вина будет доказана, ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.



Прокуратура утверждает, что обвиняемый напал на менеджера магазина с канцелярским ножом, угрожал убийством и похитил 2915 лари. По материалам дела, он также применил физическую силу — схватил потерпевшего за волосы и таким образом отобрал деньги.



Сам обвиняемый на сегодняшнем заседании ничего не сказал. Заседание было отложено.





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