Истребители НАТО начнут сбивать «представляющие угрозу» цели над Балтикой

09.07.2026 21:09





лит их полномочиями в том числе уничтожать «объекты, представляющие угрозу». Основные полномочия предоставлены командованию Объединенными войсками НАТО в Европе и самим пилотам для обеспечения «большей гибкости в реагировании на угрозы», пояснил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.



Теперь летчики смогут оперативно принимать решение об атаке, например, на залетевшие в воздушное пространство НАТО дроны, без долгих политических согласований. По слова Певкура, решающее значение отныне имеет скорость выполнения операций. «Во-первых, мы предоставили определенные предварительные разрешения, — сказал министр. — Во-вторых, важно то, что пилотам больше не нужно было связываться со столицей». Они могут атаковать цель сразу после ее идентификации и подтверждения того, что удается исключить или минимизировать сопутствующий ущерб на земле. Ранее дроны, а также боевые самолеты РФ неоднократно залетали на территорию стран Балтии.



«[Текущая] миссия по патрулированию воздушного пространства предназначена для мирного времени, когда истребители реагируют на воздушные инциденты путем сопровождения [нарушителей]. Это своего рода сдерживание. Но то, что происходит сегодня, — это не совсем мирная обстановка», — подчеркнул Науседа. Решение о повышении статуса миссии было принято союзниками по НАТО на саммите в Анкаре, отмечает ERR.



Миссия НАТО по патрулированию неба над странами Балтии началась в 2004 году, после вступления всех трех государств региона, у которых не было собственных истребителей, в альянс. После аннексии Крыма Россией в 2014 году миссия была расширена. Сейчас в ней участвует более десятка истребителей стран-союзников, которые на ротационной основе размещаются на двух региональных аэродромах.



Эти боевые машины поднимаются в воздух по тревоге для перехвата и идентификации каждого российского военного самолета, пролетающего над международными водами — от Калининградской области до Финского залива и сухопутных границ РФ.





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