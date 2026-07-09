Молодые люди в Грузии хотят семью и детей, но реальность мешает этим планам — исследование UNFPA

09.07.2026 21:52





Новое демографическое исследование Фонда народонаселения ООН показывает: для молодых людей в Грузии семья, брак и дети остаются очень важными ценностями, но жизненные обстоятельства часто мешают реализовать эти планы.



По данным исследования, 79% молодых людей в Грузии хотят вступить в брак — это заметно выше среднего показателя по другим странам исследования.



Главной причиной желания иметь детей респонденты называют радость и счастье: 87% считают этот фактор важным или очень важным.



В среднем женщины в Грузии хотели бы иметь 2,6 ребёнка, мужчины — 3 детей.



Но между желаемым и реальным числом детей есть большой разрыв. Среди женщин 35–39 лет 22% не имеют детей, при этом 95% из них хотели бы их иметь.



Главные препятствия:



• финансовая нестабильность — 41%;

• отсутствие подходящего жилья — 38%;

• проблемы со здоровьем — 39%;

• трудности с поиском подходящего партнёра — 37%.



Исследование также показывает, что в Грузии молодые люди часто воспринимают жизнь как строгую цепочку: сначала образование и стабильная работа, потом жильё, затем отношения и только после этого дети. Если одно звено выпадает, откладывается и всё остальное.



Отдельная проблема — неравномерное распределение семейных ролей. Женщины ожидают, что основная забота о ребёнке ляжет на них, а мужчины, даже говоря о равном участии, всё равно чаще видят себя прежде всего в роли кормильца.



При этом в обществе сохраняется давление на матерей: работа женщины на полный день, если ребёнку меньше трёх лет, всё ещё часто воспринимается консервативно и с осуждением.



Исследование UNFPA проводилось в 2025 году в 11 странах и территориях Восточной Европы и Центральной Азии. В нём участвовали более 13 500 человек в возрасте от 18 до 39 лет.



Источник: Новости - Грузия

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