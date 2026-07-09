Руководство ОВГ ответило на требования родственников задержанных на акциях

09.07.2026 21:41





Администрация Общественного вещателя Грузии (ОВГ) ответила родителям лиц, задержанных во время проевропейских акций протеста, которые требуют встречи с руководством телеканала и предоставления им прямого эфира. В своем письме администрация отмечает, что Первый канал Грузии обеспечивает соблюдение принципа баланса в своих программах и представляет широкий спектр различных мнений по освещаемым вопросам.



«Также сообщаем, что редакционная независимость и неприкосновенность Общественного вещателя гарантированы Законом Грузии «О вещании» (статья 18). Согласно закону, Общественный вещатель, его должностные лица и сотрудники при осуществлении своих полномочий являются независимыми и подчиняются исключительно закону. Любое воздействие или вмешательство в их деятельность недопустимо, а решения, принятые в результате такого вмешательства, считаются недействительными.



Запрещается посягательство на редакционную, управленческую и финансовую независимость Общественного вещателя, в том числе путем дачи указаний, поручений, требования согласования или оказания любого иного давления со стороны административных органов.



Учитывая вышеизложенное, Общественный вещатель самостоятельно, в рамках своей редакционной независимости, принимает решения относительно эфирной сетки и содержания программ в соответствии с текущей новостной повесткой. Вместе с тем Первый канал Грузии обеспечивает соблюдение баланса и представляет широкий спектр различных мнений по освещаемым вопросам», — говорится в заявлении.



Напомним, что родственники задержанных во время акций протеста проводят акцию у здания Общественного вещателя, требуя предоставить им прямой эфир, а также встречи с руководством и проведения заседания Попечительского совета, на котором хотят получить ответ на вопрос, почему до сих пор им не была предоставлена возможность выступить в прямом эфире.



SOVA

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