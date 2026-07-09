Италия обвинила Россию в шпионаже и выслала двух российских военных атташе

09.07.2026 21:02





Итальянские власти приняли решение выслать двух военных атташе посольства РФ в Италии, которые, предположительно, причастны к шпионской деятельности. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни. Он написал в X, что двое российских чиновников — Иван Горбачев и Михаил Астахов — должны покинуть Рим в течение трех дней. На днях стало известно об аресте двух экс-сотрудников службы внутренней разведки Италии AISI, обвиненных в продаже секретной информации российскому агенту, имевшему дипломатический иммунитет в республике.



Таяни заявил, что Москва продолжает использовать «гибридные инструменты» против Италии и Запада, назвав это «серьезным и неприемлемым вмешательством», угрожающим национальной безопасности. По его словам, факт шпионажа выявила в ходе расследования прокуратура Рима. Российский МИД уже заявил, что даст «соответствующий ответ» на действия Италии. Посол РФ в Риме Алексей Парамонов сказал, что генсекретарь итальянского МИД Риккардо Гуарилья хочет «максимально ограничить влияние России в Италии», но сделать это «невозможно».



Во вторник римская прокуратура сообщала, что власти задержали двух итальянцев, в том числе бывшего сотрудника спецслужб, которые обвиняются в «сливе» за деньги секретных данных российскому агенту. Главный подозреваемый — 59-летний бывший офицер военной полиции карабинеров, ранее работавший в разведывательном подразделении. Обвинения включают передачу конфиденциальной информации, а также несанкционированный доступ к IT- и телекоммуникационным услугам. В рамках расследования, начатого в мае 2025 года, под следствие попали еще пять человек.





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