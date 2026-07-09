Ираклий Дгебуадзе назначен начальником главного управления детективов

09.07.2026 21:31





Начальником главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси назначен Ираклий Дгебуадзе.



До настоящего времени он был начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции.



Для справки, с 2022 года Ираклий Дгебуадзе был директором Департамента полиции Батуми. В марте 2025 года он продолжил работу в Департаменте центральной криминальной полиции.



Дгебуадзе стал широко известен после скандала с участием медиаменеджера Мзии Амаглобели. Именно Дгебуадзе получил от нее пощечину, за что ей присудили 2 года лишения свободы.





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