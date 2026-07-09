Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми прошла прощальная встреча с генконсулом Армении


09.07.2026   20:42


Председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе принял генерального консула Армении в Батуми Нарине Матосиан.

На прощальной встрече стороны обсудили многоплановые региональные связи между двумя соседними странами. Особое внимание уделили сотрудничеству в культуре, экономике и туризме.

В конце встречи Ананидзе и депутаты поблагодарили Нарине Матосиан за вклад в развитие грузино-армянских региональных отношений и пожелали ей успехов в дальнейшей работе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна