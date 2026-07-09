В Батуми прошла прощальная встреча с генконсулом Армении

09.07.2026 20:42





Председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе принял генерального консула Армении в Батуми Нарине Матосиан.



На прощальной встрече стороны обсудили многоплановые региональные связи между двумя соседними странами. Особое внимание уделили сотрудничеству в культуре, экономике и туризме.



В конце встречи Ананидзе и депутаты поблагодарили Нарине Матосиан за вклад в развитие грузино-армянских региональных отношений и пожелали ей успехов в дальнейшей работе.





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