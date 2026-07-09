В Тбилиси заговорили об отказе от наблюдателей БДИПЧ после критической резолюции ОБСЕ

09.07.2026 19:36





В правящей партии «Грузинская мечта» поставили под сомнение необходимость приглашения миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на будущие выборы. Заявления прозвучали на следующий день после того, как Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ приняла в Гааге жесткую резолюцию с критикой Тбилиси.



Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе назвал документ ПА ОБСЕ «позорным» и «наполненным ложью».



«Эту организацию приглашают наблюдать за выборами. Но когда она принимает резолюции, наполненные ложью, о каком наблюдении вообще может идти речь? Как можно приглашать такую организацию оценивать выборы?» — заявил Каладзе, обвинив отдельные международные структуры во «враждебной деятельности против Грузии».



Первый вице-спикер парламента Гия Вольский добавил, что ассамблея фактически «поставила точку на авторитете миссии БДИПЧ», поскольку текст резолюции, по его мнению, противоречит выводам самих наблюдателей на местах. Вольский также подчеркнул, что внедренная в стране электронная система голосования полностью исключает возможность фальсификаций.



«В резолюции ОБСЕ нет ничего нового. Из более чем 230 депутатов за это решение проголосовали лишь 38-39 человек. В резолюции сохранена та редакция поправок, в которой Грузию обвиняют в отходе от стандартов, которым должна соответствовать страна — кандидат на вступление в Евросоюз. Мы с этим не согласны, поскольку научный анализ и рейтинги международных организаций, которые были опубликованы, всегда свидетельствуют об обратном. Мы считаем, что было принято политическое решение», — заявил Вольский.



Поводом для резкой реакции Тбилиси стало принятие 8 июля итоговой Гаагской декларации ПА ОБСЕ. В нее вошла специальная резолюция «О защите честных выборов и основных свобод в Грузии», подготовленная американским конгрессменом Джо Уилсоном.



В документе выражается глубокая обеспокоенность «демократическим откатом» в стране. Авторы резолюции призвали грузинские власти освободить лиц, признанных правозащитниками политическими заключенными; пересмотреть законы, ограничивающие деятельность СМИ и гражданского общества (включая закон о «прозрачности иностранного влияния»); расследовать нарушения, зафиксированные на парламентских выборах 2024 года и муниципальных выборах 2025 года; реформировать судебную и избирательные системы при участии Венецианской комиссии и БДИПЧ.



Кроме того, в резолюции содержится рекомендация государствам-участникам ОБСЕ не признавать результаты будущих выборов в Грузии, если они не будут подтверждены авторитетными международными и национальными наблюдателями.



Грузинская парламентская делегация в знак протеста отказалась участвовать в голосовании и демонстративно покинула зал заседаний в Гааге. Председатель парламента Шалва Папуашвили обвинил ассамблею в умышленной фальсификации выводов своей же наблюдательной миссии.



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в лице своего профильного Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) наблюдает за выборами в странах-участницах с 1990-х годов. Ее миссии оценивают весь избирательный процесс — от законодательства и предвыборной кампании до голосования и подсчета голосов — на соответствие международным обязательствам в сфере демократии.



Парламентская ассамблея (состоящая из депутатов стран-участниц) и БДИПЧ являются разными структурами.



Миссии БДИПЧ не сертифицируют легитимность итогов голосования и не выносят юридических вердиктов, а фиксируют факты и формулируют рекомендации. На следующий день после выборов руководство миссии совместно с партнерами, включая ПА ОБСЕ, представляет предварительное заявление о выводах. Итоговый всеобъемлющий отчет публикуют примерно через два месяца после завершения избирательного процесса. Он служит основой для последующего диалога с властями страны по реформированию избирательной системы.





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