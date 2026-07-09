Министр финансов встретился с региональным директором EBRD

09.07.2026 19:17





Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) по Кавказу Алкисом Вриениосом Дракиносом, срок полномочий которого подходит к концу. На встрече также присутствовал Томас Кайрис, который займет эту должность с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает министерство финансов.



По информации ведомства, стороны обсудили текущие проекты в Грузии, реализуемые при поддержке EBRD, а также вопросы дальнейшего сотрудничества.



«Министр финансов ознакомил представителей EBRD с текущими макроэкономическими показателями страны и среднесрочными прогнозами.



На встрече особое внимание было уделено проектам регионального значения в сфере транспортной связанности и энергетики. Обсуждались текущие и запланированные дорожные, железнодорожные и портовые проекты в направлении развития связанности Среднего коридора, а также значение подводного кабеля через Черное море и инвестиций в него.



Министр финансов поблагодарил Алкиса Вриениоса Дракиноса за проделанную в Грузии работу и выразил надежду, что активное сотрудничество продолжится с новым региональным директором EBRD. Во встрече также приняла участие заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе», — говорится в сообщении министерства финансов.







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