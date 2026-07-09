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Цинцадзе: Согласно отчету Института Чендлера, Грузия занимает 12-е место в мире по привлечению инвестиций
09.07.2026 19:31
»Согласно отчету Института Чендлера по привлечению инвестиций, Грузия занимает 12-е место в мире, что еще раз подтверждает инвестиционную привлекательность страны», – заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе.
По его словам, уровень инвестиций в Грузии по отношению к ВВП является одним из самых высоких не только в регионе, но и в мире.
«В 2021–2025 годах соотношение инвестиций к валовому внутреннему продукту в среднем превышало 6%, что является одним из наиболее выдающихся показателей. Следует отметить, что одной из сильных сторон экономики Грузии является именно ее инвестиционная привлекательность и приток инвестиций, что неоднократно отмечали в своих оценках различные международные финансовые институты и рейтинговые компании», — заявил заместитель министра.
По оценке Вахтанга Цинцадзе, ожидается, что мощный приток инвестиций продолжится и в ближайшие годы.
«Подтверждением этому служат крупные инвестиционные проекты, которые уже реализуются в Грузии и находятся в активной стадии исполнения. В частности, я бы выделил транспортно-логистический сектор, энергетический сектор и авиационное направление. Именно в этих сферах мы ожидаем значительный приток инвестиций в страну в ближайшие годы», — пояснил Вахтанг Цинцадзе.
По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, Институт Чендлера в рамках отчета «Хорошее правительство» (Good Government Report) за 2026 год опубликовал глобальный рейтинг по привлечению инвестиций. Согласно рейтингу, правительство Грузии получило высокую оценку и заняло 12-е место в мире по эффективности привлечения инвестиций. Грузия опережает все страны «Большой семерки» (G7), а также 28 государств — членов Европейского союза, Шенгенской зоны и НАТО.
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