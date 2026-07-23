В Тбилиси число штрафов за безбилетный проезд выросло на 68%

23.07.2026 19:50





За первые шесть месяцев 2026 года в Тбилиси значительно выросло количество штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом свидетельствуют данные отчета Казначейства Министерства финансов.



Согласно документу, в январе–июне сумма начисленных штрафов за безбилетный проезд составила 1,66 млн лари, что на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Поскольку размер штрафа за проезд без билета в общественном транспорте Тбилиси составляет 20 лари, за первое полугодие было выписано более 83 тыс. штрафов.



Контроль оплаты проезда в общественном транспорте столицы осуществляет Служба мониторинга ООО «Тбилисская транспортная компания».







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