Фонд Бидзины Иванишвили Cartu прокомментировал информацию о том, что списанные в 2018 году долги снова требуют погасить

25.08.2026 18:45





Стало известно, что некоторым гражданам звонят из полиции и сообщают о необходимости погасить кредиты, которые были списаны в рамках программы «обнуления долгов» в 2018 году. Программа была запущена основателем «Грузинской мечты» перед ll туром президентских выборов 2018 года.



О ситуации рассказала журналистка-расследовательница Тамуна Мусеридзе. В опубликованном видео она сообщила, что у неё был кредит в Basisbank, а недавно компания по взысканию задолженности обратилась в суд, после чего её вызвали в полицию.



В Cartu заявляют, что если сегодня банк или другая кредитная организация требует от гражданина погасить кредит, который, как считается, был списан в 2018 году, возможны два варианта: либо произошла ошибка, либо этот кредит изначально не соответствовал условиям программы и поэтому не был списан.



Согласно данным созданного в рамках программы сайта vali.ge, было списано более 4,027 млрд лари долгов для 615 164 человек (изначально хотели на 1,5 млрд лари).



Программа распространялась на 55 банков и другие финансовые организации. Фонд выкупал кредиты, соответствовавшие установленным требованиям: сумма основного долга не должна была превышать ₾2 000, а заёмщик в течение предыдущего года не должен был выплачивать проценты по кредиту.





В Cartu подчёркивают, что выкупали только те кредиты финансовых учреждений, которые согласились участвовать в программе. При этом фонд приобретал задолженности исключительно для их списания и не имеет права требовать от граждан их погашения.



Тем, кто хочет проверить, был ли их кредит списан в рамках программы, в фонде рекомендуют обратиться в кредитное информационное бюро Creditinfo. При письменном запросе соответствующую информацию также можно получить непосредственно в Cartu.



В фонде призвали граждан не поддаваться распространяемой информации и самостоятельно проверить статус своих обязательств в соответствующих организациях.



Напомним, программа «обнуления долгов» вызвала неоднозначную реакцию:

▪️ Оппозиционные партии и ряд авторитетных неправительственных организаций, в том числе Transparency International Georgia (TIG), охарактеризовали её как беспрецедентный случай подкупа избирателей на государственном уровне.

▪️ В итоговом отчёте наблюдательной миссии ОБСЕ также отмечалось, что использование ресурсов частного фонда, связанного с лидером правящей партии, стёрло грань между государством и партией и нарушило принцип равных условий для кандидатов.





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