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Еще одно дерево срубят на Руставели - предупредил Каладе
25.08.2026 19:14
Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что на проспетке Руставели, где идет ремонт, спилят еще одно поврежденное дерево — у станции метро «Площадь Свободы».
По словам Каладзе, у дерева повреждены корни, и есть риск, что оно упадет во время непогоды.
Заместитель мэра Андрия Басилая пояснил, как приняли это решение. По его словам, рядом с деревом образовалась яма, и мэрия начала изучать ситуацию . Дерево осмотрели представители Национального ботанического сада с помощью специального оборудования и выяснили, что оно повреждено изнутри и может упасть при следующем сильном ветре. Именно поэтому его решили спилить — соответствующие выводы у мэрии есть.
Контекст. В начале августа мэрию Тбилиси обвинили в вырубке деревьев на проспекте Руставели. Кадры срубленных деревьев опубликовали в фейсбуке.
Видео прокомментировали в Муниципальной службе охраны окружающей среды. По информации ведомства, срубили только одно дерево — на площади Свободы. У платана было сильное разветвление, и он мог упасть.
В департаменте заявили: здоровые многолетние деревья при реконструкции проспекта Руставели вырубать не планируют. Наоборот, после благоустройства проспект станет еще зеленее.
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