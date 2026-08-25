Еще одно дерево срубят на Руставели - предупредил Каладе

25.08.2026 19:14





Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что на проспетке Руставели, где идет ремонт, спилят еще одно поврежденное дерево — у станции метро «Площадь Свободы».



По словам Каладзе, у дерева повреждены корни, и есть риск, что оно упадет во время непогоды.



Заместитель мэра Андрия Басилая пояснил, как приняли это решение. По его словам, рядом с деревом образовалась яма, и мэрия начала изучать ситуацию . Дерево осмотрели представители Национального ботанического сада с помощью специального оборудования и выяснили, что оно повреждено изнутри и может упасть при следующем сильном ветре. Именно поэтому его решили спилить — соответствующие выводы у мэрии есть.



Контекст. В начале августа мэрию Тбилиси обвинили в вырубке деревьев на проспекте Руставели. Кадры срубленных деревьев опубликовали в фейсбуке.



Видео прокомментировали в Муниципальной службе охраны окружающей среды. По информации ведомства, срубили только одно дерево — на площади Свободы. У платана было сильное разветвление, и он мог упасть.



В департаменте заявили: здоровые многолетние деревья при реконструкции проспекта Руставели вырубать не планируют. Наоборот, после благоустройства проспект станет еще зеленее.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





