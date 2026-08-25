Восемь компаний Фонда соинвестирования зарегистрировали на жену Иванишвили

25.08.2026 19:10





Восемь компаний, принадлежащих Фонду соинвестирования, в августе 2026 года были зарегистрированы на имя Екатерины Хведелидзе — супруги основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



Согласно документам, полученным грузинской службой Радио Свобода, зарегистрированная в Люксембурге компания Фонда соинвестирования GCF Luxembourg, являвшаяся владельцем восьми компаний, находится «в процессе ликвидации». В свою очередь, компанией GCF Luxembourg владеет зарегистрированная на Каймановых островах и находящаяся под юрисдикцией Великобритании GCF MP, бенефициарным владельцем которой являлась Хведелидзе.



Информацию о переводе компаний в Грузию изначально распространил бывший депутат и руководитель «Центра гражданской вовлеченности» Ираклий Абесадзе. По его словам, «бегство Иванишвили из офшоров практически завершается».





В Грузию были переведены и, согласно данным Реестра предпринимателей, зарегистрированы на имя Екатерины Хведелидзе следующие компании:



LLC Mtkvari Holding

LLC Axis Towers

LLC Galleria Holding (владелец торгового центра Galleria Tbilisi)

LLC Greenhouse Holding (владелец Georgian Greenhouse Corporation и Georgian Agro House)

LLC Agro Holding

LLC Resort Holding

LLC MV Holding

«Конечной материнской компанией этих структур являлась зарегистрированная на Каймановых островах GCF LP. Каймановы острова находятся под юрисдикцией Великобритании, и понятно, чего именно опасается Иванишвили.



И в ходе этих транзакций семья Иванишвили с высокой вероятностью воспользовалась поправками к Налоговому кодексу, принятыми фактически исключительно под них, согласно которым перевод активов из офшорных зон в Грузию освобождается от налогообложения», — пишет Ираклий Абесадзе.





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