В сентябре годовая инфляция составила 5,6%, а по сравнению с августом общий уровень цен вырос на 0,4%

06.10.2026 15:38





По данным Национального банка, в сентябре годовая инфляция составила 5,6%, а по сравнению с августом общий уровень цен вырос на 0,4%.



Как отмечает центральный банк, главным фактором роста инфляции в текущем году является повышение цен на топливо в мире, в том числе в Грузии. Такая динамика обусловлена геополитической напряжённостью и перебоями в цепочках поставок, что привело к росту цен на сырую нефть и нефтепродукты.



Что касается относительно более устойчивых показателей цен, базовая инфляция, которая исключает из потребительской корзины цены на волатильные продукты питания, энергоносители и сигареты, в сентябре составила 3,5%, а инфляция в сфере услуг — 3,7%.



«На фоне обострения геополитической ситуации и логистических проблем в сентябре топливо вновь подорожало, что увеличило месячную инфляцию на 0,32 процентного пункта. В то же время снижение платы за обучение в высших учебных заведениях оказало значительное понижающее влияние на инфляцию и снизило месячный показатель на 0,73 процентного пункта. Снижению месячной инфляции также способствовало падение по сравнению с предыдущим месяцем цен на отдельные категории продуктов питания.



Наибольший вклад в рост годовой инфляции внесли цены на энергоносители. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года цены на бензин и дизельное топливо выросли соответственно на 30% и 54%, что в совокупности оказало влияние на общую инфляцию в размере 1,5 процентного пункта. Влияние продовольствия на инфляцию снижается по сравнению с началом года. В сентябре инфляция продуктов питания и безалкогольных напитков составила 3,4%, а их вклад в инфляцию — 1,2 процентного пункта. Наибольшее влияние здесь оказали хлеб (0,5 п. п.) и говядина (0,5 п. п.). Среди других товаров и услуг следует отметить вклад платы за электроэнергию (0,5 п. п.) и здравоохранения (0,7 п. п.).



Наиболее значительное понижающее влияние на годовую инфляцию оказала группа образования, снизившая общий показатель инфляции на 0,6 процентного пункта. В то же время в категории товаров длительного пользования сохраняется дефляционная тенденция. В категории товаров со средним сроком пользования в сентябре цены снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — отмечается в исследовании Национального банка.



Что касается инфляции на продукцию местного производства, то, согласно отчёту Национального банка, в сентябре она составила 4,9%.



«Наибольшее влияние на местную инфляцию оказали цены на хлеб, мясо и сыр (в совокупности 2,7 п. п.), а в сторону снижения — уменьшение платы за обучение в высших учебных заведениях. В инфляции продукции смешанного производства (4,8%) наиболее значительный вклад пришёлся на плату за электроэнергию. Импортируемая инфляция составила 7,8%, что в основном объясняется удорожанием топлива (6,1 п. п.)», — говорится в отчёте Национального банка.





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