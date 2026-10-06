Матикашвили: Окончательно рухнул и разрушен т. н. революционный энтузиазм, это судьба и удел агента

06.10.2026 16:44





В конечном итоге так называемый революционный энтузиазм полностью рухнул и развалился - Такова судьба и удел агента, — заявил председатель Комитета парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам Давид Матикашвили, комментируя прошение осуждённых по делу 4 октября Муртаза Зоделава, Лаши Беридзе, Гури Жвания и Ираклия Чхвиркия заключить процессуальное соглашение.



По его словам, «фактически этим процессуальным соглашением они признали революционный сценарий и своё нахождение в авангарде этого революционного сценария».



«В конечном итоге так называемый революционный энтузиазм, который был у этих людей, полностью рухнул и развалился. Такова судьба и удел агента: тебя используют, воспользуются тобой, затем бросят, и в конечном итоге тебе приходится признать правду, чтобы посмотреть реальности в глаза.



Фактически этим признанием они признали революционный сценарий и своё нахождение в авангарде этого революционного сценария. Они признали, что весь этот состав представляет собой агентурную силу, которая получает задания из-за рубежа и затем пытается их выполнить, но выполнить их не получается. У них нет для этого ресурсов, нет доверия общества, и в конечном итоге им приходится признать всё это перед государством и обществом.



Что касается буллинга и тех постов, которые мы увидели, в конечном итоге каждому, кто находится за решёткой и сегодня находится там из-за собственного преступления (я имею в виду дело 4 октября), рано или поздно придётся посмотреть правде в глаза, хотя есть люди, которые по-прежнему упрямо считают себя революционерами и не хотят вовремя посмотреть всему этому в глаза.



Здесь же можем сказать, что это не первый случай, когда они подвергают друг друга буллингу, оскорбляют нецензурными словами и заставляют общество слушать это безобразие. Общество уже давно наблюдает за этим и, вероятно, это будет продолжаться до тех пор, пока они как единое коллективное «Нацдвижение» не будут обнулены как политические субъекты», — заявил Матикашвили.





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