В «Грузинской мечте» Европарламент обвинили в углублении евроскептицизма в Грузии

06.10.2026 17:07





«Евробюрократия и Европарламент, естественно, не отказываются от своих вчерашних и позавчерашних злых дел и продолжают идти тем же путем», — заявил председатель парламентского Комитета по процедурным вопросам и правилам Давид Матикашвили. Так он прокомментировал запланированные в Европарламенте дебаты по вопросу Грузии и голосование по проекту резолюции.



По словам грузинского депутата, «у этой несправедливости, этих двойных стандартов есть лишь один результат, и этот результат — углубление евроскептицизма в нашем обществе».



«Ложь, высосанные из пальца обвинения. Разве это звучит впервые в отношении нас, Грузии или конкретных должностных лиц? Разве могут резолюции, в которых Михаил Саакашвили вновь упоминается в качестве политзаключенного, иметь хоть какую-то цену для Грузии и грузинского народа? Мы прекрасно осведомлены о неформальных санкциях в отношении господина Иванишвили. Сколько лет это уже продолжается! Сколько времени продолжается ожесточенная атака на Грузию, в рамках которой не удалось доказать ни единого обвинения в наш адрес.



Сегодня евробюрократия продолжает следовать тем же курсом. Европарламент сейчас, естественно, не отказывается от совершенных им вчера и позавчера дурных дел и снова идет той же дорогой. Суть в том, что у этой несправедливости и этих двойных стандартов есть единственный результат — усиление евроскептицизма в нашем обществе. И это крайне прискорбно, поскольку выбор нашего, грузинского народа — это именно Европа. И подобным неподобающим поведением, несправедливостью и клеветой, к которым прибегают Европарламент и отдельные евробюрократы, стоящие на этом пути против нас, единственное, чего они добьются, — это еще большее углубление скептицизма в нашем обществе, что однозначно плохо», — заявил Матикашвили.



Напомним, 7 октября в Европарламенте должны пройти дебаты под названием «Попытки правящей партии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии в Грузии». Голосование по соответствующей резолюции состоится 8 октября.





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