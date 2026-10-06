Герчинский: Я часто слышу, что Грузии приходится делать выбор между сохранением своей идентичности и европейской интеграцией

06.10.2026 17:03





Мы часто слышали, будто Грузии приходится делать выбор между сохранением собственной идентичности и евроинтеграцией - Вам не приходится делать такой выбор - Это ложная дилемма, — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на встрече со студентами Университета Святого Андрия.



Он поздравил преподавателей и будущих преподавателей с профессиональным днём.



«Мои искренние поздравления преподавателям. Ваша профессия чрезвычайно важна. Это то, что лично для меня очень важно, поскольку и моя мама, и мой отец были преподавателями. «САНГУ» показывает, что можно иметь глубокие корни в собственной традиции и одновременно быть открытым, современным и иметь международные связи. Думаю, здесь есть более широкий посыл, который выходит за рамки только вашего университета. Мы часто слышали, будто Грузии приходится делать выбор между сохранением собственной идентичности и евроинтеграцией. Вам не приходится делать такой выбор. Это ложная дилемма. Как для выс, так и для Грузии возможно иметь глубокие корни в традициях и христианстве и одновременно быть открытыми внешнему миру и получать пользу от евроинтеграции», — отметил посол.



По его словам, он любит Грузию и не боится открыто об этом говорить.



«Мне многое нравится в Грузии. Я не боюсь сказать это совершенно открыто: я люблю Грузию», — отметил посол.





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