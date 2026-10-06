|
|
|
Герчинский: Я часто слышу, что Грузии приходится делать выбор между сохранением своей идентичности и европейской интеграцией
06.10.2026 17:03
Мы часто слышали, будто Грузии приходится делать выбор между сохранением собственной идентичности и евроинтеграцией - Вам не приходится делать такой выбор - Это ложная дилемма, — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на встрече со студентами Университета Святого Андрия.
Он поздравил преподавателей и будущих преподавателей с профессиональным днём.
«Мои искренние поздравления преподавателям. Ваша профессия чрезвычайно важна. Это то, что лично для меня очень важно, поскольку и моя мама, и мой отец были преподавателями. «САНГУ» показывает, что можно иметь глубокие корни в собственной традиции и одновременно быть открытым, современным и иметь международные связи. Думаю, здесь есть более широкий посыл, который выходит за рамки только вашего университета. Мы часто слышали, будто Грузии приходится делать выбор между сохранением собственной идентичности и евроинтеграцией. Вам не приходится делать такой выбор. Это ложная дилемма. Как для выс, так и для Грузии возможно иметь глубокие корни в традициях и христианстве и одновременно быть открытыми внешнему миру и получать пользу от евроинтеграции», — отметил посол.
По его словам, он любит Грузию и не боится открыто об этом говорить.
«Мне многое нравится в Грузии. Я не боюсь сказать это совершенно открыто: я люблю Грузию», — отметил посол.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна