США потребовали от России раскрыть данные о смерти сотрудницы лаборатории чумы

06.10.2026 17:08





Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.



Об этом он заявил во время общения с журналистами в Исландии, передает Reuters.



По его словам, Вашингтон «очень пристально» следит за этим инцидентом.



«Я считаю, что Россия, очевидно, обязана поделиться с миром большим объемом информации», – сказал Рубио.



Также он отметил, что у США есть в распоряжении «меры», чтобы помочь России, если ситуация окажется более серьезной, чем считалось до сих пор, но прежде чем вмешиваться, им нужно узнать больше.





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