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Посол ЕС в Грузии: Выбор между традициями и интеграцией в ЕС — ложная дилемма


06.10.2026   17:07


Грузии не нужно делать выбор между сохранением собственной идентичности и интеграцией в Европейский союз. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в ходе визита в Грузинский университет святого Андрея Первозванного Патриархии Грузии (SANGU), назвав подобные опасения ложной дилеммой.

«Мы часто слышим, будто Грузии приходится выбирать между сохранением своей идентичности и интеграцией в ЕС. Вам не нужно делать такой выбор. Это ложная дилемма. Для SANGU и для всей Грузии абсолютно возможно быть глубоко укорененными в своих традициях, в христианстве — и одновременно оставаться открытыми внешнему миру, извлекая пользу из европейской интеграции», — подчеркнул дипломат, выступая перед студентами.

Визит посла ЕС в университет Патриархии был приурочен ко Всемирному дню учителя, отмечаемому 5 октября. Для Герчинского эта тема оказалась личной: он признался, что оба его родителя были педагогами, поэтому он с особым уважением относится к этой профессии.

Глава представительства ЕС встретился с ректором SANGU Ираклием Брачули, пообщался с профессорско-преподавательским составом и поприветствовал приглашенного профессора из Италии, прибывшего в Тбилиси по программе Erasmus+.

Дипломат также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов новым выпускникам SANGU — будущим грузинским учителям, и встретился со студентами, уже прошедшими обучение в европейских вузах.

Обращаясь к выпускникам обменных программ, посол призвал их присоединиться к новому проекту — EU Alumni Network (Сети выпускников европейских программ).

Эта площадка, созданная под эгидой представительства ЕС в Грузии, станет платформой для объединения молодых специалистов, проведения дискуссий, образовательных и культурных мероприятий. По мнению дипломата, именно пример SANGU демонстрирует, как традиционное академическое учреждение может быть современным, открытым и международно интегрированным.

Грузинский университет святого Андрея Первозванного (SANGU) основали в 2008 году по инициативе и при благословении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Несмотря на статус высшего учебного заведения, действующего под эгидой ГПЦ, SANGU работает как светский академический университет. Вуз предлагает аккредитованные бакалаврские, магистерские и докторские программы по гуманитарным дисциплинам, социальным наукам, бизнесу, праву и IT.

Там активно развивают международное сотрудничество: SANGU участвует в европейских программах академической мобильности, тпринимает зарубежных профессоров и отправляет грузинских студентов на стажировки в ведущие университеты Европы.


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