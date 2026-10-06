Самадашвили: Нас убрали из повестки дня вступления в Евросоюз

06.10.2026 16:40





Каждый гражданин Грузии должен на примере успеха Молдовы увидеть, как его обманывает и как над ним издевается собственная власть, которая годами утверждает, будто для прогресса на пути вступления в ЕС Евросоюз требовал от Иванишвили открыть здесь второй фронт против России, — так отреагировала один из лидеров «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили на оценку комиссара Еврокомиссии по вопросам расширения Марты Кос в отношении Молдовы.



По словам Самадашвили, сегодня Молдова имеет возможность говорить о вступлении в Евросоюз, потому что избавилась от олигарха, захватившего власть.



«Мы видим, что Молдова не только не открыла второй фронт против России, а, наоборот, Евросоюз помогает ей, в том числе в рамках собственной политики безопасности, укрепить безопасность и обороноспособность Молдовы именно против угроз, исходящих от России. Это очень хороший пример того, как вас обманывают. Кроме того, второй очень важный вопрос — почему Молдова получила возможность сегодня говорить о вступлении в Евросоюз? Потому что она избавилась от олигарха, который захватил власть, то есть произошла деолигархизация. К сожалению, в Грузии процесс пошёл в противоположном направлении: олигарх полностью взял власть в свои руки, разрушил все государственные институты, и в результате мы исключены из повестки дня вступления в Евросоюз», — заявила Саломе Самадашвили.





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