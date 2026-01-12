Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Воровскую разборку» в Озургети координировал сотрудник полиции - один человек погиб


12.01.2026   12:57


В городе Озургети, на берегу реки Бжужи, произошёл резонансный инцидент, в результате которого погиб один человек, есть пострадавшие.

По распространяемой информации, так называемую «воровскую разборку» координировал сотрудник полиции Озургети, который действовал от имени «воров в законе». Сообщается, что во время конфликта полицейский, представлявший одну из сторон, применил служебное табельное оружие и произвёл несколько выстрелов.

Местный бизнесмен, находившийся по другую сторону конфликта, скончался от сердечного приступа через несколько минут после стрельбы. Также есть данные о нескольких пострадавших.

По информации СМИ, полицейский, который, предположительно, представлял интересы «воров в законе», задержан.
Официальные детали инцидента в настоящее время уточняются в МВД.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна