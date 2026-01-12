«Воровскую разборку» в Озургети координировал сотрудник полиции - один человек погиб

В городе Озургети, на берегу реки Бжужи, произошёл резонансный инцидент, в результате которого погиб один человек, есть пострадавшие.



По распространяемой информации, так называемую «воровскую разборку» координировал сотрудник полиции Озургети, который действовал от имени «воров в законе». Сообщается, что во время конфликта полицейский, представлявший одну из сторон, применил служебное табельное оружие и произвёл несколько выстрелов.



Местный бизнесмен, находившийся по другую сторону конфликта, скончался от сердечного приступа через несколько минут после стрельбы. Также есть данные о нескольких пострадавших.



По информации СМИ, полицейский, который, предположительно, представлял интересы «воров в законе», задержан.

Официальные детали инцидента в настоящее время уточняются в МВД.





