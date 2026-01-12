|
Прокурор: Вопрос о конфискации завода у семьи Ираклия Гарибашвили не рассматривается
12.01.2026 21:08
По словам прокурора по делу бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Натии Татиашвили, Гарибашвили на судебном процессе признал вину, что стало основанием для заключения процессуального соглашения.
«Ираклий Гарибашвили согласился с предъявленными условиями, и, соответственно, было заключено процессуальное соглашение. В данном деле было представлено множество показаний свидетелей. Конкретные имена и фамилии назвать не могу.
Согласно процессуальному соглашению, Гарибашвили признан виновным в совершении преступления, предусмотренного подпунктом «г» части третьей статьи 194 Уголовного кодекса. Это предусматривает легализацию незаконного дохода, сопровождающуюся получением особо крупного дохода. Соответственно, мы подали ходатайство о вынесении приговора без существенного рассмотрения дела, и суд уже признал Гарибашвили виновным по предъявленному обвинению. В качестве вида и меры наказания ему назначено лишение свободы сроком на пять лет. Также у него конфисковано имущество, полученное в результате преступной деятельности. Дополнительно в качестве наказания назначен штраф в размере одного миллиона лари», — заявила Натия Татиашвили.
По её словам, срок уплаты назначенного штрафа не определён. Контроль за его исполнением осуществляет Национальное бюро исполнения решений.
На вопрос, рассматривается ли изъятие завода у семьи, Натия Татиашвили ответила: «Нет».
