Россия атаковала торговые суда в Черном море, шедшие под флагами Панамы и Сан-Марино - Кипер
12.01.2026 23:46
Россия вновь атаковала в Черном море торговые суда, шедшие под иностранными флагами и находившиеся в пределах морского коридора, по которому в условиях войны Украина продолжает экспорт зерна. Такое заявление сделал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram в понедельник, 12 января.
По его словам, первый ударный БПЛА попал по судну под флагом Панамы, которое находилось в зоне ожидания и направлялось в порт Черноморска для погрузки растительного масла. "Зафиксировано попадание в надстройку судна, без последующего возгорания. К сожалению, один член экипажа получил тяжелое ранение и был оперативно эвакуирован силами ВМС Украины в порт Одессы, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Кипер.
Второй удар был нанесен по сухогрузу под флагом Сан-Марино, который выходил из порта. "Пожар оперативно локализован. К счастью, никто не пострадал", - говорится в посте.
Информацию об атаке ВС РФ на два торговых судна вблизи Одессы распространил в Telegram также министр развития общин и территорий и вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Атаки России на торговые суда в Черном море
До этого Украина сообщала о российских атаках на гражданские суда в акватории Черного моря 9 января. Тогда, по данным Алексея Кулебы, Россия поразила судно, шедшее под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. В результате погиб член экипажа, имевший сирийское гражданство, говорилось в посте Кулебы в Telegram.
Еще один дрон РФ попал в гражданское судно, шедшее под флагом Сент-Китс и Невис и направлявшееся в пределах морского коридора к порту Черноморска для загрузки зерном.
Украинский морской коридор был создан летом 2023 года, после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Он позволяет Украине продолжать экспортировать, в частности, зерно и металл.
