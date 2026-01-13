Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Двое иностранцев задержаны в Западной Грузии за наркопреступление


13.01.2026   12:40


Сотрудники департамента полиции Имерети МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере задержали двух человек:
— гражданина Украины, 1985 года рождения (А.К.);
— гражданина Молдовы, 2005 года рождения (И.Г.).

В ходе обысков личных и временных жилищ задержанных правоохранители изъяли подготовленный к реализации наркотик «метадон» в особо крупном размере — более полкилограмма, а также материалы для фасовки.

Расследование ведётся по статьям 260 и 260¹ Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.


