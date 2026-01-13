Минобороны Грузии планирует техническую модернизацию системы защиты от града

13.01.2026 17:18





Военно-технический центр Министерства обороны Дельта планирует закупить модернизацию и техническое обслуживание системы защиты от града.



Проект касается радиолокационной системы METEOR 735CDP10, которая используется в Кахетинском регионе для обнаружения процессов, угрожающих градом, и предотвращения ущерба. Данная радиолокационная станция была приобретена Грузией в феврале 2014 года за 897 000 евро, и в настоящее время требует технического обновления.



Стоимость закупки составляет 76 247 евро, а срок действия контракта — с 20 января по 31 декабря 2026 года. Согласно документации, услуга включает техническую поддержку радара, обновление программного обеспечения и лицензий, а также полную плановую проверку системы и калибровку наведения.



Дельта заявляет, что по истечении срока действия текущего контракта и в соответствии с рекомендациями специалистов ежегодная проверка системы необходима для поддержания ее надлежащего функционирования. Согласно заявлению, управление радиолокационным комплексом требует высококвалифицированных и специализированных знаний, поэтому техническое обслуживание вновь было поручено производителю, компании LEONARDO Germany GmbH.



Закупка направлена на обеспечение непрерывной работы системы в период града, чтобы предотвратить потенциальный ущерб сельскохозяйственным участкам и государственной собственности. По оценкам агентства, в случае выхода из строя радара своевременное выявление и нейтрализация процессов, угрожающих градом, значительно усложнится, что увеличит риски в регионе.







