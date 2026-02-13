Представители грузинской Пограничной полиции приняли участие в военно-морской операции НАТО

По данным ведомства, морская операция «Морской страж» (Operation Sea Guardian 26-1) проводилась с 21 января по 9 февраля текущего года.



«21 ноября 2025 года между Министерством внутренних дел Грузии и Генеральным штабом Министерства обороны Турецкой Республики был подписан технический меморандум, в рамках которого по приглашению Национального министерства обороны Турции абордажная группа Департамента береговой охраны Пограничной полиции Грузии получила право участвовать в морской операции НАТО «Морской страж» (Operation Sea Guardian).



В период операции (Operation Sea Guardian 26-1) 11 сотрудников тактической группы береговой охраны Грузии были размещены на фрегате ВМС Турции «TCG Gaziante (F-490)», где совместно с членами специальных оперативных сил ВМС Турции участвовали в совместных учениях.



Морская операция НАТО «Морской страж» (Operation Sea Guardian) является единственной постоянной операцией в области морской безопасности под эгидой Альянса на сегодняшний день. Основные задачи операции — борьба с терроризмом в морской зоне, обеспечение свободного и безопасного судоходства, развитие и укрепление возможностей в области морской безопасности, а также повышение осведомлённости о морской ситуации в зоне проведения операций. Кроме того, операция обеспечивает сбор и обмен информацией, а также сотрудничество с союзными и партнерскими государствами», — говорится в сообщении Пограничной полиции.





