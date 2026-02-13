|
|
|
Представители грузинской Пограничной полиции приняли участие в военно-морской операции НАТО
13.02.2026 14:43
По данным ведомства, морская операция «Морской страж» (Operation Sea Guardian 26-1) проводилась с 21 января по 9 февраля текущего года.
«21 ноября 2025 года между Министерством внутренних дел Грузии и Генеральным штабом Министерства обороны Турецкой Республики был подписан технический меморандум, в рамках которого по приглашению Национального министерства обороны Турции абордажная группа Департамента береговой охраны Пограничной полиции Грузии получила право участвовать в морской операции НАТО «Морской страж» (Operation Sea Guardian).
В период операции (Operation Sea Guardian 26-1) 11 сотрудников тактической группы береговой охраны Грузии были размещены на фрегате ВМС Турции «TCG Gaziante (F-490)», где совместно с членами специальных оперативных сил ВМС Турции участвовали в совместных учениях.
Морская операция НАТО «Морской страж» (Operation Sea Guardian) является единственной постоянной операцией в области морской безопасности под эгидой Альянса на сегодняшний день. Основные задачи операции — борьба с терроризмом в морской зоне, обеспечение свободного и безопасного судоходства, развитие и укрепление возможностей в области морской безопасности, а также повышение осведомлённости о морской ситуации в зоне проведения операций. Кроме того, операция обеспечивает сбор и обмен информацией, а также сотрудничество с союзными и партнерскими государствами», — говорится в сообщении Пограничной полиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна