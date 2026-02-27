|
На КПП «Сарпи» предотвращен ввоз большого количества огнестрельного оружия
27.02.2026 11:06
Сотрудники Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного управления Службы доходов Министерства финансов предотвратили незаконный ввоз в Грузию большого количества огнестрельного оружия.
Сотрудники полиции задержали гражданина Российской Федерации – В.А., 1973 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении, хранении, ношении и незаконном ввозе огнестрельного оружия в Грузию.
В ходе детального досмотра транспортного средства, которым управлял обвиняемый, на пограничном пункте пропуска «Сарпи» сотрудники правоохранительных органов с помощью специального сканера изъяли в качестве вещественных доказательств 13 единиц огнестрельного оружия различных моделей и 9 дульных насадок, которые обвиняемый спрятал в специально оборудованном тайнике.
Ведет расследование по статьям 3, 4 и 5 статьи 236 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до 9 лет.
