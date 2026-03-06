НАТО назначила нового спецпреда по Кавказу и Центральной Азии

06.03.2026 17:28





Канадский дипломат Кевин Гамильтон назначен специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-службы альянса.



Согласно заявлению, на новой должности Гамильтон будет курировать политику НАТО в двух стратегически важных регионах и координировать партнерские программы. Одновременно он сохранит пост заместителя помощника генсека по вопросам партнерства в департаменте политических и вопросов безопасности НАТО.



Ранее Гамильтон был послом Канады в Турции (2023-2026 год) с одновременной аккредитацией в Азербайджане и Грузии. С 2016 по 2020 год он также возглавлял канадское диппредставительство в Румынии, Болгарии и Молдове. С 2020 по 2023 год руководил директоратом по международной безопасности в МИД Канады, отвечая за вопросы международной обороны, сотрудничество с НАТО и по линии трансатлантики, политику безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также вопросы нераспространения оружия.



Должность специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии была учреждена после Стамбульского саммита НАТО в 2004 году, чтобы усилить внимание Альянса к стратегически важным регионам. Основные задачи представителя – консультировать генсека по реализации целей НАТО и безопасности партнерских стран, координировать партнерскую политику в регионе, а также работать с руководителями стран и международными организациями для улучшения сотрудничества с Альянсом.



В зоне ответственности представителя – страны Южного Кавказа (Армения, Азербайджан, Грузия) и Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Представитель поддерживает реформы партнерских государств через инструменты НАТО, обеспечивает согласованность программ помощи, взаимодействует со СМИ и гражданским обществом и оказывает поддержку офисам НАТО в Тбилиси и ранее – в Центральной Азии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





