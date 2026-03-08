На допрос в СГБ Грузии вызван генерал-майор Вахтанг Капанадзе

В рамках расследования, начатого в Службе государственной безопасности Грузии, на допрос также вызван генерал-майор Вахтанг Капанадзе.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в СГБ Грузии, Капанадзе вызван в ведомство в 16:00.



По этому же делу в присутствии судьи-магистрата уже были допрошены бывший министр обороны Тина Хидашели, оппозиционный политик Губаз Саникидзе и член «Лаборатории исследования советского прошлого» Георгий Канделаки.



Наномним, что в рамках следствие ведется по статье 319-й Уголовного кодекса Грузии. Данная статья предусматривает ответственность за содействие враждебной деятельности в пользу иностранного государства, иностранной организации или организации, находящейся под контролем иностранного государства.





