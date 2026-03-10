Кобахидзе рассказал о встрече с членами делегации ПА ОБСЕ

10.03.2026 20:04





Я встретился с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которую возглавляет президент Перe Хуан Понс Сампьетро. Речь шла о региональной безопасности и усилении партнерства с ОБСЕ, - об этом в социальной сети X пишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, Грузия по-прежнему остается приверженной конструктивному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении.



