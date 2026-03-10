Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе рассказал о встрече с членами делегации ПА ОБСЕ


10.03.2026   20:04


Я встретился с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которую возглавляет президент Перe Хуан Понс Сампьетро. Речь шла о региональной безопасности и усилении партнерства с ОБСЕ, - об этом в социальной сети X пишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, Грузия по-прежнему остается приверженной конструктивному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении.

«Я встретился с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которую возглавляет президент Перe Хуан Понс Сампьетро. Наша беседа касалась региональной безопасности и укрепления партнерства с ОБСЕ. Грузия по-прежнему остается приверженной конструктивному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении», - отметил премьер.


